Le Drakkar complète le doublé à Victoriaville

BAIE-COMEAU – Le Drakkar de Baie-Comeau a inscrit une quatrième victoire d’affilée, samedi soir, quand il a disposé des Tigres de Victoriaville par le pointage de 4-1 devant 2618 spectateurs présents au Colisée Desjardins.

Victorieux 5-3 la veille lors du premier match de ce programme double, les Nord-Côtiers ont remis ça sur la patinoire des Bois-Francs en enregistrant cette 27e victoire de la campagne.

Après un lent départ, les visiteurs ont vu leurs rivaux donner le ton en première période tout en prenant les devants 1-0 grâce au filet d’Olivier Mathieu, auteur d’un doublé vendredi soir.

Les hommes de Martin Bernard ont affiché beaucoup plus de conviction au deuxième tiers et leur bon travail a rapporté avec les buts du capitaine Gabriel Fortier et du Russe Yaroslav Alexeyev réussi lors d’un jeu de puissance.

En avance 2-1 après 40 minutes, les membres de l’équipage ont frappé tôt, en début de troisième période, avec deux autres filets sans riposte inscrits en moins de quatre minutes d’intervalle.

Le vétéran de 20 ans Jordan Martel a doublé l’avance des siens avant de voir Thomas Ethier porter un dur coup aux locaux avec le quatrième but de son club et le dernier filet marqué lors de cette rencontre.

Le reste de la partie n’a été qu’une question de formalité pour le Drakkar et son gardien de but Lucas Fitzpatrick (auteur de 28 arrêts) qui a été très solide à son premier départ au sein de sa nouvelle équipe.

D’Orio

Victorieux à ses deux premiers matchs de ce voyage de trois parties en trois jours, le Drakkar tentera de poursuivre son élan gagnant, dimanche après-midi, quand il complétera son périple en rendant visite aux Saguenéens de Chicoutimi.

La formation baie-comoise pourra compter sur du renfort devant le filet à la suite de l’acquisition, samedi, du gardien de but Alex D’Orio obtenu des Sea Dogs de Saint John en retour d’un choix de première ronde au repêchage de 2020.

Le directeur général Steve Ahern a vite réagi à la suite de la blessure à une jambe du gardien de but Dereck Baribeau, qui pourrait être tenu à l’écart du jeu pendant plusieurs semaines.

D’Orio devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers au cours des prochaines heures et pourrait fort bien se retrouver devant le filet pour faire face aux tirs des prochains adversaires du Saguenay.