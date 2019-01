Le retour en force de Max Pacioretty

L’attaquant Max Pacioretty a connu une première moitié de saison à oublier et il souhaite certainement reprendre de la vigueur au début de 2019. Il a effectué un pas dans la bonne direction, vendredi, à son premier match depuis le 17 décembre.

Ayant manqué les sept dernières parties des Golden Knights de Vegas à cause d’une blessure au bas du corps, l’ancien capitaine du Canadien de Montréal a inscrit le but décisif au milieu de la deuxième période dans une victoire de 3 à 2 contre les Ducks d’Anaheim. L’Américain a complété une séquence de son compatriote Paul Stastny et les Knights espèrent revoir ce scénario très souvent.

Toutefois, il faudra que la santé soit au rendez-vous, contrairement au début de la campagne. Stastny a subi une blessure au genou en octobre et est demeuré sur le carreau pour les 30 matchs suivants.

«Quand la saison a commencé, personne ne semblait ennuyé par les blessures et on pouvait jouer malgré tout. Puis, elles nous ont touchés chacun à notre tour, a mentionné Pacioretty au quotidien "Las Vegas Review-Journal". Maintenant, nous sommes rétablis et on se sent très bien. Être capable de procurer une victoire à l’équipe rend notre trio très à l’aise et en confiance.»

«Ce sont deux joueurs offensifs pouvant réaliser des jeux, a ajouté l’entraîneur-chef Gerard Gallant à propos de ses deux protégés. Stastny a réussi une très belle passe et Pacioretty a pu trouver l’ouverture. Ils ont très bien fait et ce fut une bonne soirée pour eux.»

Entraide

Auteur de 11 buts et de neuf mentions d’aide pour 20 points en 31 sorties cette saison, Pacioretty misera sur l’aide de son coéquipier afin d’obtenir davantage de succès. Il croit que la joute de vendredi constitue une façon adéquate de mettre les bases en place entre eux.

«Il est le meilleur pour attirer les adversaires vers lui et créer des ouvertures ailleurs, a expliqué le joueur d’avant au sujet de Stastny. Il a rendu les choses faciles pour moi [...] et espérons que nous pourrons bâtir sur cela.»

«Lorsque vous misez sur ces deux gars-là pour faire partie de votre groupe, vous savez que vous aurez sous la main deux athlètes avec un passé incroyable dans cette ligue. Ils se connaissent bien et savent tout sur leur jeu respectif, a indiqué le défenseur Nate Schmidt. Ils ont déjà créé une chimie, donc s’il y a des ajustements nécessaires, ils deviennent relativement mineurs.»