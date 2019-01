Les Colts et les Cowboys l’emportent

Le quart-arrière Andrew Luck a réussi deux passes de touché, samedi à Houston, pour aider les Colts d’Indianapolis à renverser les Texans 21 à 7 au premier tour des séries éliminatoires dans la NFL.

Maintenant victorieux à 10 de leurs 11 derniers matchs (en incluant la saison régulière), les Colts tenteront de poursuivre sur leur lancée la fin de semaine prochaine en demi-finale de l’Association américaine alors qu’ils affronteront les puissants Chiefs de Kansas City.

Dans le match disputé en soirée à Dallas, il a fallu attendre jusqu’à la fin du quatrième quart pour voir les Cowboys l’emporter 24 à 22 face aux Seahawks de Seattle.

Le quart-arrière des Cowboys Dak Prescott a réalisé une belle course de 16 verges, sur un troisième essai et 14 verges à franchir, pour mener éventuellement le club à la victoire. À la porte des buts, Prescott a lui-même réussi le touché qui a fait la différence. Les Seahawks ont ajouté un majeur par la suite, mais ils n’ont pu réussir un botté court pour tenter l’ultime remontée.

Frapper tôt

Plus tôt dans la journée, Luck et les Colts avaient été beaucoup plus rapides à afficher leurs intentions face aux Texans, qui avaient d’ailleurs terminé la saison au premier rang de la section Sud dans l’Américaine avec une fiche de 11-5. Dès leur première séquence à l’attaque, les visiteurs ont inscrit le majeur sur une passe de six verges de Luck à l’ailier rapproché Eric Ebron. Le porteur de ballon Marlon Mack a doublé l’avance des siens un peu plus tard au premier quart en franchissant la ligne des buts des Texans au terme d’une course de deux verges. En 24 courses, Mack a engrangé 148 verges de gains au sol dans ce match, aidant du même coup les Colts à écouler du temps au cadran.

Sans surprise, T.Y. Hilton aura été une cible de choix pour le quart-arrière, surtout en début de rencontre, lui qui a récolté 85 verges en cinq réceptions. Luck a complété 19 de ses 32 relais pour des gains de 222 verges par la voie des airs. Il a également été victime d’une interception.

DeAndre Hopkins blessé

L’équipe locale a inscrit son seul touché de la rencontre au dernier engagement sur une passe de six verges de Deshaun Watson au receveur Keke Coutee. Ce dernier a conclu la rencontre avec 110 verges de gains en 11 réceptions tandis que DeAndre Hopkins, qui a joué en dépit d’une blessure à l’épaule droite subie en début de rencontre, a été limité à cinq passes captées pour un total de 37 verges. Watson a subi une interception et été victime de trois sacs dans ce match.