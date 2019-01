Les parents sont-ils toujours responsables?

Mon mari et moi avons trois filles. La dernière a eu du mal à faire sa place puisque ses sœurs, des jumelles, ont toujours été en symbiose. Elles se supportent et semblent n’avoir besoin de personne pour tracer leur chemin.

La petite dernière est arrivée comme une surprise alors que nous pensions avoir terminé notre famille. Mais avant même que nous ayons mis en place les mesures pour éviter la grossesse, elle signalait sa présence et nous nous sommes dit que si elle était là, c’est qu’elle avait à naître.

Je dois vous dire d’entrée de jeu que nous ne sommes pas des parents conventionnels, en ce sens que la discipline n’est pas notre fort. Comme on s’était quand même pas mal débrouillés avec les jumelles, on se disait que ça risquait d’aller dans le même sens avec la petite. Mais rien n’a fonctionné comme prévu avec elle.

Déjà, bébé, elle était difficile si on la compare aux jumelles. Elle n’a pas fait ses nuits avant un an. On est passé au travers en se disant que le meilleur était à venir. Mais ça ne s’est pas amélioré sur le plan du comportement. Toute petite, elle était déjà une enfant colérique qui n’aimait jamais ce qu’on lui demandait de faire, et tous les moyens à sa disposition pour ruer dans les brancards, elle les utilisait.

Elle a vite été mise de côté au CPE tant elle agressait les autres enfants. Les éducatrices en venaient rarement à bout. Son entrée en première année fut tout aussi catastrophique. Sa propension à faire des crises s’est accentuée et elle était régulièrement mise en arrêt d’agir. Puis, on ne sait trop pourquoi, elle partait dans la lune et se désorganisait totalement.

Nous avons tout essayé son père et moi pour l’aider. La cerise sur le gâteau est arrivée quand on nous a fait savoir que nous devions la faire voir par un pédopsychiatre pour obtenir une médication, car on la soupçonnait d’être TDAH. Jamais on ne donnera quelque substance chimique que ce soit à notre fille. Là-dessus, on s’entendait mon conjoint et moi.

Pour que l’école accepte de la reprendre, on l’a astreinte à une rencontre hebdomadaire avec un psychologue spécialiste de l’enfance que nous rencontrons aussi mon conjoint et moi deux fois par mois pour apprendre à fonctionner avec elle et faire le point sur ses progrès. Ma mère, qui n’a jamais pu s’adapter à la petite alors qu’elle adore nos jumelles, affirme que nous sommes responsables de son comportement. Que des parents laxistes ne méritent pas mieux. Aurions-nous créé un monstre ?

Parents qui doutent

Les parents ont une part de responsabilité, mais ils n’ont pas toute la responsabilité. Un enfant, ce n’est pas une poupée. C’est un être vivant qui a son caractère. Une enfant, ça bouge, ça crie, ça pleure et ç’a des émotions, voyez-vous. Vos jumelles ont eu les mêmes parents laxistes que votre troisième, et pourtant votre comportement n’a pas eu sur elles les mêmes conséquences. N’oubliez pas que cette petite doit se confronter à un clan pour faire sa place et que peut-être elle a besoin de plus d’encadrement que ses sœurs.