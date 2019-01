Les Penguins sont bien en marche

Le début de saison chancelant des Penguins de Pittsburgh semble bien lointain, puisque leur séquence de huit victoires leur a permis de s’approcher du sommet de la section Métropolitaine et leur marche vers le premier rang pourrait se poursuivre.

En défaisant les Jets de Winnipeg 4 à 0 vendredi, la troupe de l’entraîneur-chef Mike Sullivan a porté à 52 son total de points qui est identique à celui des Capitals de Washington. Si ceux-ci demeurent en tête de la Métropolitaine, c’est uniquement en raison du match en main qu’ils détiennent sur les Penguins.

Différents facteurs peuvent expliquer le retour en force de l’équipe du capitaine Sidney Crosby. Aux yeux de Sullivan, le club joue collectivement de façon plus intelligente et prend les bonnes décisions au moment approprié.

«Je pense qu’on gère mieux les situations quand nous possédons la rondelle. Lorsqu’on est davantage en contrôle, on peut changer le point d’attaque et déplacer le disque plus rapidement. Rien ne va plus vite que la rondelle, donc il faut patiner à bonne vitesse pour créer des chances de marquer», a-t-il affirmé au site NHL.com.

Le défenseur Olli Maatta corrobore les dires de son instructeur, estimant que les performances des Penguins sont nettement supérieures qu’au cours des premières semaines du calendrier régulier.

«Au début, ce n’était pas ce que nous voulions. Nous ne jouions pas de la manière souhaitée. Les résultats n’étaient pas au rendez-vous. On a continué de travailler pour s’améliorer. Ça s’en vient, on commence à mieux jouer», a-t-il dit au quotidien «Pittsburgh Post-Gazette».

Un gardien en forme

Remis d’une blessure au bas du corps, le gardien Matt Murray est aussi solide que le béton depuis son retour au jeu, le 15 décembre. Il a remporté ses sept décisions, conservant une moyenne de buts alloués de 1,27 et un taux d’efficacité de ,962.

«Il a extrêmement bien fait. En réalisant quelques bonnes performances consécutives, il a pu bâtir sa confiance, a déclaré Sullivan. Au plan mental, il se trouve à un autre endroit comparativement au début de la campagne, quand il éprouvait des ennuis, à l’image de l’équipe complète. Espérons qu’il pourra construire à partir des récents matchs.»

«Sa concentration est là, il parvient à bien voir la rondelle et il lit les jeux. Quand il est à son meilleur, il réussit des arrêts difficiles qui ont l’air d’une simple routine», a poursuivi l’instructeur.