Les petites patinoires seront la norme

« Les championnats du monde au Canada et aux États-Unis sont toujours très spectaculaires. Cela est dû aux petites surfaces de la patinoire. Quand on joue en Europe, c’est un peu moins vite. C’est un style un peu différent. Actuellement, je pense personnellement que notre jeu est au meilleur niveau jamais vu.

« Les jeunes de la LNH comme Connor McDavid, Nico Hischier, Auston Matthews et Elias Pettersson sont arrivés avec énormément de talent et de capacités techniques, a-t-il enchaîné. On le voit et je le vois quand je regarde des matchs. Le niveau est nettement meilleur que sur une grande surface. »