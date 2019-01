Dans ce formidable petit cahier écrit à la main (dans une maison désencombrée et la tête libre), Marcia décrit le processus de désencombrement et ses effets positifs sur la vie quotidienne. Elle partage aussi des témoignages de lectrices sur le sujet.

Marcia est sans pitié pour les traîneries, les piles de paperasses à trier, les vêtements qu’on garde, mais qu’on ne porte plus depuis des lustres, les accumulations en tout genre. Elle soutient aussi que le désencombrement sur le plan matériel a des effets bénéfiques sur le corps (perte de poids), les relations (fini les relations toxiques) et les croyances (terminé le négatif).

En entrevue, Marcia explique qu’elle aime les livres dans lesquels il y a des exercices, mais qu’elle ne se retrouvait pas dans ceux qu’on lui proposait. « Très tôt, dans ma vie, j’ai créé mes propres exercices. Je me prenais un cahier, je faisais mes exercices pour faire le tour d’une question. Il y a 10 ans, j’avais l’idée de lancer une série de cahiers dans lesquels on trouverait du contenu varié, des exercices et des témoignages. J’ai écrit 13 livres et à un moment donné, je me suis dit, ça y est, je veux le faire. » Il y en aura donc deux par année.