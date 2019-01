Visite éclair de Subban

« On n’a pas le choix de respecter le calendrier. Si on avait eu plus de temps, j’aurais pu aller à l’hôpital et faire les autres choses amusantes. Mais cette fois, ce ne sont que des réunions et du travail. »

« On n’a pas gagné de coupe Stanley, c’était le but, a-t-il souligné. On a fait des pas dans la bonne direction. On a atteint la finale, on a gagné le trophée du Président. On s’est rendus loin chaque année depuis que je suis arrivé. On progresse. Ce n’est pas seulement moi. On forme une bonne équipe, on a de la profondeur, on a des joueurs qui commencent à revenir. Une fois qu’on aura notre équipe complète, on pourra partir sur une lancée. »