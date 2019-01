Votre pénis envoie des signaux

1• Déviation : il est tout à fait naturel pour un pénis de ne pas nécessairement se tenir tout à fait droit lorsqu’il est en érection. En effet, de nombreux hommes constatent une certaine courbure dans leur pénis lorsque celui-ci est érigé. Par contre avec les années, si la courbe s’est accentuée, si elle provoque des douleurs ou des inconforts et même qu’elle rend la pénétration difficile, voire impossible, il pourrait s’avérer nécessaire de consulter votre médecin et de lui en faire part, car le diagnostic pourrait pencher vers la maladie de La Peyronie. En effet : « Le principal symptôme de la maladie de La Peyronie est la formation de tissus cicatriciels plats sous la peau du pénis. Les cicatrices, appelées plaques, peuvent donner une sensation de bosses au toucher. Les symptômes de la maladie de La Peyronie peuvent inclure :

5• Écoulement, pertes : une sensation de brûlure en urinant et un écoulement du pénis tachant les sous-vêtements peuvent se présenter seuls ou associés et peuvent varier en intensité [...] Il peut s’agir de l’urétrite, qui est le nom donné à l’inflammation de l’urètre (canal qui passe dans le pénis). L’irritation ou l’allergie à certains produits chimiques cause parfois cette inflammation, mais le plus souvent, elle est acquise lors de relations sexuelles. [...] L’urétrite peut être accompagnée de l’inflammation de la prostate, provoquant d’autres malaises : picotement de l’urètre, sensation de pesanteur dans la région génitale, douleurs à l’éjaculation ou en allant à la selle, ainsi que l’inflammation des testicules et de l’épididyme (canal de transport des spermatozoïdes) pouvant causer la stérilité. » Source : CSSS de la Pointe-de-l’île, 6 juillet 2018, tiré de arrondissement.com