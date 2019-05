Voyez 12 moments surprenants et sans «spoilers» captés dans les coulisses de Game of Thrones

Avec les nombreux combats, complots et trahisons qui caractérisent Game of Thrones, l’ambiance est souvent lourde et tendue dans la populaire série.

Pourtant, dès que la caméra cesse de tourner, les acteurs laissent leur personnage de côté pour tisser des liens d’amitié avec leurs collègues, peu importe l’allégeance de leur protagoniste.

Cette ambiance familiale donne lieu à des scènes plus que surprenantes, dont les images permettent aux fans de la saga de découvrir une toute nouvelle facette du tournage de la série.

Au cours des dernière semaines, plusieurs membres de la distribution de Game of Thrones ont partagé des images prises sur le plateau à l’abri des caméras.

Voici 12 moments étonnants captés dans les coulisses de Game of Thrones.

1. Cette image de Yara en pleine séance d’allaitement

2. Cette vidéo où Tormund et Brienne chantent une chanson

3. Ce moment où le Roi de la Nuit fait un «high five» à Arya

4. Cette vidéo où Arya et Sansa s’amusent dans la neige

5. Ce moment où Jaime, Cersei et Euron réchauffent leurs lèvres avant une scène

6. Cette photo du Roi de la Nuit (Night King) qui protège Bran de la pluie

7. Ce sympathique selfie de Lyanna et Tormund

8. Cette vidéo où Arya et Sansa testent la chaise de Bran

9. Cette photo où Daenerys fait un câlin à son dragon

10. Cette image où Theon salue le photographe en écoutant sa musique

11. Ce magnifique selfie de Jorah et Daenerys

12. Ce câlin entre Podrick et Brienne, réunis dans la même armure