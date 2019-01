La viande d’ours noirs fait de plus en plus d’adeptes

Les chasseurs québécois aiment de plus en plus la viande d’ours noirs, au point où le nombre de bêtes chassées durant la dernière saison a fracassé un nouveau record.

Pas moins de 6513 ours noirs ont été abattus par les chasseurs en 2018, ce qui représente une hausse de 28 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années, selon un bilan préliminaire du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec, présenté à la fin décembre.

Cette hausse s’explique entre autres par le fait que la viande d’ours a meilleure réputation qu’autrefois et qu’elle est de plus en plus consommée, selon plusieurs pourvoyeurs contactés par l’Agence QMI.