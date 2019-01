Bye bye 2018 avec le groupe trad Vishtèn

L’étiquette indépendante locale Slam Disques bouclait l’année avec une troisième édition de sa délirante compilation ZOO. Au programme, une reprise – en français et acoustique, svp ! – de The Decline de NOFX, une pièce-fleuve de plus 20 minutes. Ici, c’est le chanteur folk Noé Talbot qui s’y frotte. Autres chansons qui se distinguent : une relecture très intéressante de Y va toujours y avoir de Richard Desjardins par O Linea ainsi qu’un hommage punk rock (oui, oui) au classique Qui sait ? de Daniel Lavoie ainsi qu’un clin d’œil fiévreux à François Pérusse via Feuyemobil. C’est inégal (assortiment oblige), mais la découverte l’emporte sur ce bémol. À écouter sur slamdisqueslabel.bandcamp.com.