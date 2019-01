Claude Legault, sexy et drôle

En acceptant de se joindre à l’équipe du Bye Bye 2018, Claude Legault a confirmé qu’il possède tous les atouts pour séduire encore longtemps, même si le temps burine lentement son jeune visage de 55 printemps.

Dans la vingtaine, il n’avait qu’à mettre sa binette devant un objectif pour faire chavirer les filles – et sans doute plusieurs garçons (de nos jours, il faut le préciser pour ne pas être accusé d’homophobie) – et pas seulement à cause de son talent.

Je ne vous apprends rien en disant que Claude Legault est beau. Et intense.

Rebelle et ténébreux

À l’approche de la quarantaine, le beau gosse rebelle s’est transformé en beau ténébreux tourmenté, mais ouvert à la rédemption. Bien des femmes auraient aimé consoler ce comédien qui a connu, dans sa vie, une attirance pour la mort, comme l’écrivait Pierre Cayouette dans l’excellente Improvisations libres.

J’avoue avoir été surprise par le choix d’un acteur qui excelle dans les rôles d’hommes psychologiquement complexes pour prendre la place de Marc Labrèche au Bye Bye 2018.

Mais la preuve est dans le pudding.

Arrivé à la mi-cinquantaine, celui qu’on appelle encore et sans effort « le sexe-symbole du Québec » a découvert l’arme secrète et infaillible des séducteurs futés d’âge mûr : l’humour.

Un homme qui fait rire les femmes n’aura jamais besoin de se faire du souci au sujet de son pouvoir de séduction. Et de rétention.

Selon le magazine Psychology, « humour is sexy », car les femmes dont le partenaire possède un bon sens de l’humour auraient des orgasmes plus forts et plus fréquents parce qu’elles se sentiraient en sécurité avec un homme drôle.

(Le numéro de l’École nationale de l’humour est...)

Bon cru

J’ai aimé le Bye Bye 2018. Il y avait des flashs de génie : les chansons de party de Safia Nolin, Les Assoiffés (avec Legault en Ben Chartier), la mort du PQ et du Bloc. Face à autant de travail, je suis bon public. Mais pour moi, la première étoile du match revenait à Claude Legault dès que je l’ai reconnu sous les traits du médecin spécialiste qui marche au cash.

Tout était parfait. La livraison du texte à un rythme effréné, les mimiques, les répliques : « Mastectomie... DOUBLE ! » Legault manie très bien l’humour absurde, le plus difficile de tous.

À peine reconnaissable sous le maquillage, il est devenu un écran vierge sur lequel Simon-Olivier Fecteau a projeté ses personnages les plus déjantés : le vendeur de pot de la SQDC qui n’a rien à vendre au Boxing Day, Guy Nantel en mode vox pop et sa victime, un vieil homme qui appelle le Bye bye « le papaille », Olivier Primeau du Beachclub transformé en Olivier Primate et l’ex-dragon François Lambert qui déclare sans gêne : « Être pauvre, il n’y a pas de mérite là-dedans. »

Claude Legault a livré un Marc Bergevin plus vrai que nature, et tout aussi incompréhensible, et un Donald Trump calibre Alec Baldwin.

Le cas du sex-appeal des hommes vieillissants est réglé. Reste à trouver le truc qui rend les femmes sexy à tout âge.

Faudrait demander à Dodo.