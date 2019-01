Demande de recours collectif contre des fabricants d’implants mammaires

Deux cabinets montréalais ont déposé une demande de recours collectif contre cinq fabricants d’implants mammaires texturés sous prétexte qu’ils ont volontairement caché les risques de développement d’une forme rare de cancer.

Selon les informations du Montreal Gazette, une requête a été déposée jeudi devant la Cour supérieure du Québec par les cabinets d’avocats LPC et Tiger Banon Inc. contre cinq fabricants – Allergan, Mentor Worldwide, Johnson & Johnson inc., Ideal Implant Inc. et Clarion Medical Technologies – et vise à couvrir «toutes les consommatrices au Canada [ou au Québec]» ayant reçu ces implants.

Selon eux, les implants texturés vendus sont liés à une forme rare de cancer, un lymphome anaplasique à grandes cellules (LAGC). Ces implants ont fait l’objet de rappels de sécurités et ont été interdits dans plusieurs pays. Allergan, le principal fabricant de ces implants, en vend toujours au Canada, alors qu’il a perdu sa certification dans 33 pays.

«En gros, vous avez un produit extrêmement dangereux qui est inséré dans le corps des femmes», a déclaré au Montreal Gazette Joey Zukran, avocat chez LPC Avocats. «Le risque est que l’implant perce, et même si ce n’est pas le cas, il existe toujours un risque et l’implant devrait être remplacé.»

Les fabricants ont l’obligation d’avertir les clientes des risques encourus à l’utilisation de ces implants, selon l’avocat, mais aucune documentation en lien avec ce produit ne mentionne le risque de cancer. «C’est une violation de la Loi sur la protection du consommateur du Québec», a ajouté au Montreal Gazette Joey Zukran.

La plaignante principale du recours n’est pas une personne aisée, a assuré l’avocat, et elle ne peut pas se permettre de payer les 10 000$ qu’on lui demande pour un remplacement.

La poursuite demande aux fabricants de rembourser les coûts de l’opération initiale et de payer les frais de remplacement des implants, en plus d’indemnités pour dommages moraux et punitifs s’élevant à 57 000$ par plaignante. À raison de 20 000 patientes opérées ces dix dernières années, les dommages et intérêts totaux pourraient dépasser le milliard de dollars.