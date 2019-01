Des Remparts «un peu plus» à l'image de Patrick Roy

Quinze transactions plus tard, Patrick Roy se bombait le torse, à l’issue de la période des échanges dans la LHJMQ , pour avoir accompli son objectif de transformer les Remparts de Québec en une équipe «un peu plus à mon image» tout en ayant conservé son meilleur élément.

Après avoir été passablement occupé depuis le 16 décembre dernier, le grand patron des opérations hockey des Diables rouges a conclu la valse annuelle des Fêtes en demeurant peinard pendant que les derniers gros morceaux disponibles changeaient d’adresse. Seule l’arrivée du défenseur Pier-Olivier Lacombe a été confirmée.

C’est donc dire que le Suisse Philipp Kurashev, élu au sein de l’équipe d’étoiles du Championnat mondial junior qui a pris fin samedi à Vancouver, terminera la saison dans l’uniforme sanctifié.

Le talentueux patineur de 19 ans domine ses pairs chez les Remparts en vertu d’une récolte de 18 buts et 25 aides, pour 43 points, en 33 rencontres. Il n’a jamais été question pour Roy de l’envoyer sous d’autres cieux pour accélérer la relance de l’équipe.

«On n’est jamais passés proche. J’ai eu deux appels d’équipes qui voulaient un peu être informées, mais on n’a jamais eu de discussions par rapport à lui et ça ne faisait pas partie des plans [...] Il sera assistant du capitaine, et je suis content qu’il soit de retour. Il nous permet de penser qu’on peut surprendre en séries éliminatoires», a déclaré l’entraîneur-chef et directeur général en conférence téléphonique.

Banque de choix garnie

Roy n’a d’ailleurs jamais fait allusion à une reconstruction malgré le départ de quelques joueurs de 18 et 19 ans, préférant parler de « pas de côté » pour redonner du lustre à une franchise ayant été écartée dès le premier tour éliminatoire lors des trois dernières campagnes.

À la lumière des victoires dans les Maritimes contre Moncton et Halifax durant la fin de semaine, ainsi que la récolte de huit points sur une possibilité de 14 en l’absence de Kurashev, les mouvements de personnel portent leurs fruits jusqu’à maintenant. Et la banque de choix est désormais bien garnie. Québec se prononcera quatre fois lors des deux premières rondes au prochain repêchage.

«J’aime mieux mon équipe là, mais il faut demeurer prudents. Les Dieux du hockey, il ne faut pas les déranger. Je suis content où on est et j’aime l’équipe qu’on va présenter à nos partisans. Ça va être excitant pour tout le monde.

«Ça aurait été fou de penser qu’on aurait eu des résultats différents avec le même mix. Il fallait changer l’atmosphère et je pense que ça peut être bénéfique pour nous. L’équipe est un peu plus à mon image et le type de joueurs qui est ici, c’est le type que je voulais. On a un bon mélange de jeunes et de vieux ainsi que des choix. Tout le monde va jouer dans sa chaise et ça va permettre à tout un chacun de continuer sa progression », a souligné le membre du Temple de la renommée, lançant des fleurs à l’ensemble de ses jeunes de 17 ans.

Un casier pour Dickner

Employé sur une base temporaire depuis le début de la saison, l’attaquant Samuel Dickner a reçu son cadeau de Noël avec un peu de retard en apprenant dimanche qu’il occupera désormais un casier permanent dans le vestiaire.

L’avant de 19 ans, qui s’alignait au niveau junior AAA, a inscrit son premier but avec les Remparts dans la victoire contre les Mooseheads, samedi.

Roy avait aussi de bons mots à l’égard de Lacombe qu’il a acquis des Olympiques en retour du choix de quatrième ronde (Charlottetown) initialement obtenu contre Braeden Virtue. Le nouveau venu compte sept filets et 23 points. «Il a tout un lancer! Ça va amener une profondeur dans notre avantage numérique.»

Avec 25 joueurs présentement, Roy compte réduire l’équipe à 24 d’ici la fin de la semaine.

ILS SONT ARRIVÉS :

Kyle Jessiman | Gardien de Baie-Comeau

Photo d'archives, Pascal Huot

Nicolas Kingsbury-Fournier* | Attaquant de Moncton

de Moncton Carmine-Anthony Pagliarulo | Gardien de Rimouski

de Rimouski Louis Tardif Jr. | Défenseur de Bathurst

de Bathurst Adam Gaudreau | Défenseur de Victoriaville

de Victoriaville Romain Rodzinski | Défenseur de Rouyn-Noranda

de Rouyn-Noranda Édouard St-Laurent | Attaquant de Sherbrooke

de Sherbrooke Pier-Olivier Lacombe | Défenseur de Gatineau

de Gatineau Alexis Girard** | Défenseur de Gatineau

* Échangé par la suite à Bathurst

** Libéré quelques jours après son acquisition

ILS SONT PARTIS :

Dereck Baribeau | Gardien à Baie-Comeau

à Baie-Comeau Anthony Morrone | Gardien à Drummondville

à Drummondville Christian Huntley | Défenseur à Moncton

à Moncton Benjamin Gagné | Défenseur à Saint John

Photo d'archives, Didier Debusschère

Braeden Virtue | Défenseur à Gatineau

à Gatineau Félix Tremblay | Défenseur à Shawinigan

à Shawinigan Émile Hegarty-Aubin | Attaquant à Gatineau

à Gatineau Mikaël Robidoux | Attaquant à Shawinigan

à Shawinigan Louis-Filip Côté | Attaquant à Rouyn-Noranda

à Rouyn-Noranda Olivier Mathieu | Attaquant à Victoriaville

♦ De nombreux choix de rondes ont également été échangés lors de cette même période de transactions.

Dobson à Rouyn dans un échange à trois clubs

C’était un secret de Polichinelle, mais le défenseur étoile Noah Dobson est désormais un membre à part entière des Huskies de Rouyn-Noranda, à la suite d’une transaction à trois clubs impliquant aussi le Titan d’Acadie-Bathurst et les Saguenéens.

Dobson a été acquis par la formation abitibienne, laquelle trône au sommet du classement général, en retour des choix de première (2019 et 2020) et deuxième (2019) rondes qui appartenaient aux Saguenéens (voir plus bas). Bathurst a également cédé son choix de premier tour en 2021.

L’autre pièce de l’échange se nomme William Dufour, sixième choix au total lors du dernier encan par les Huskies. La recrue de 16 ans poursuivra sa carrière au Royaume après que les Sags auront cédé trois choix de première ronde (2019, 2020 et 2021) ainsi qu’un choix de deuxième tour en 2019.

Chicoutimi obtient aussi des choix de première ronde en 2019 et 2020, deux sélections de deuxième tour en 2020 et 2021 ainsi qu’un choix de troisième ronde en 2021. Pas trop essoufflés?

Transaction finale?

Si le directeur général Mario Pouliot assurait que la transaction avec les Sags était «finale», les dernières années nous ont prouvé que ce genre de troc majeur comportait des suites dans les mois suivants. Tel devrait être aussi le cas pour celui-ci, ce qui signifie que la bande de Yanick Jean risque de recevoir tout un pactole à la fin de la saison.

«Quand tu vas chercher le meilleur joueur disponible à sa position, les prix sont élevés. On est très à l’aise avec le prix qu’on a payé. On pouvait le payer. Nos joueurs nous ont forcé la main en jouant du très bon hockey. On leur a donné une récompense pour le début de l’année.

«Il faut saluer le travail de nos recruteurs, qui nous ont permis de recruter de jeunes joueurs. On a pu se servir de ces jeunes pour aller chercher des pièces qui font de nous une meilleure équipe», a souligné le mentor des Huskies.

Dobson et Pouliot ont soulevé la coupe Memorial ensemble avec Bathurst le printemps dernier, et, en ajoutant les acquisitions de Joël Teasdale et de Louis-Filip Côté, les Huskies semblent avoir une longueur d’avance parmi les clubs aspirants, ce qui pourrait permettre au duo de répéter l’exploit.