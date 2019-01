Diminution de 37% des infractions pour l’usage du cellulaire au volant

Depuis le 30 juin dernier, les nouvelles dispositions pour dissuader les automobilistes de conduire en utilisant leur cellulaire sont entrées en vigueur. Une première infraction coûte maintenant de 300 $ à 600 $ en plus de cinq points d’inaptitude.

Plus grave encore, une récidive entraîne la suspension administrative du permis de conduire pendant trois jours, puis sept et même trente jours pour les deuxième, troisième et quatrième à l’intérieur de deux ans.