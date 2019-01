Deux semaines loin du clavier pour laisser les méninges se reposer, les vôtres comme les miennes, ne sont pas de trop durant la période des Fêtes pour repartir sur un bon élan en 2019. Les retrouvailles et les festivités familiales ou amicales qui caractérisent cette période, suscitent les émotions les plus vives. La prestation de Fred Pellerin aura toutefois ajouter un degré à cette gamme d’émotions lorsqu’il a interprété pour Kim Thúy la chanson de Jacques Michel, Amène-toi chez nous, lors de l’émission Dans l’univers du Jour de l’An.

Je n’ai pu m’empêcher de faire un lien avec les seuils d’immigration que le gouvernement caquiste voudrait abaisser en entendant le plus Québécois des Québécois leur ouvrir les bras avec cette chanson pendant que des dizaines de personnes venues d’ailleurs ou parrainant celles-ci s’installaient sur la scène. Nous vivions-là un grand moment de solidarité tout en partageant notre culture avec ces nouveaux venus. Il fallait les voir fredonner avec Pellerin cette chanson porteuse d’espoir dans leur quête d’un havre de paix.

L’objectif du premier ministre de favoriser une meilleure intégration des immigrants s’avère fort approprié et tous les efforts doivent être déployés en ce sens. Toutefois, il n’est toutefois pas évident que cette meilleure intégration passe par une réduction à court terme du nombre que le Québec souhaiterait accueillir. Au contraire, l’accent mis sur la baisse du seuil d’immigration risque de laisser croire qu’ils ne sont pas les bienvenus, et de biaiser les véritables intentions de la CAQ. Pire encore, cet engagement politique pourrait attiser une certaine hargne populiste à l’égard des immigrants. C’est d’autant plus dommage lorsqu’on sait que le nombre évoqué par le chef de la CAQ en campagne fut fixé sur l’humeur du moment et de façon plutôt aléatoire.

Les organisations patronales et syndicales s’inquiètent de la pénurie ou de la rareté de la main-d’œuvre. Elles pressent le gouvernement de ne pas donner suite à cet engagement électoral de baisser les seuils d’immigration car il mettrait en péril la croissance économique et l’existence de certaines entreprises. Loin des préjugés populaires que les immigrants seraient des voleurs de « job », il faut au contraire constater qu’ils sont des générateurs d’emploi et permettent d’éviter un déplacement des activités économiques vers les provinces voisines ou vers les États-Unis en comblant les besoins de main-d’œuvre au Québec.

Le premier ministre devrait concentrer tous les efforts vers une intégration réussie en réaffirmant à travers les lois et les services gouvernementaux le caractère français et laïc du Québec. En définissant clairement le vivre-ensemble et en créant les obligations conséquentes, l’immigrant saisira mieux les attentes de sa société d’accueil.

Les libéraux fervents du multiculturalisme ont failli à ce devoir et ont laissé s’installer le bilinguisme institutionnel et le communautarisme. Ce serait un véritable changement si le gouvernement caquiste redonnait ses dents à la loi 101 et nous sortait une fois pour toute du débat sur la laïcité et les accommodements raisonnables en légiférant adéquatement.