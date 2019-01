Jean-Gabriel Pageau ne peut stopper la chute des Sénateurs

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Jean-Gabriel Pageau a touché la cible durant son premier match de la saison, dimanche, mais il n’a pas empêché les Hurricanes de la Caroline de quitter le Centre Canadian Tire avec un gain de 5 à 4.

Ainsi, la troupe de l’entraîneur-chef Guy Boucher a encaissé un huitième revers consécutif et demeure au dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Ayant subi une déchirure du tendon d’Achille pendant les tests physiques tenus en marge du camp d’entraînement, Pageau a créé l’égalité 4 à 4 en deuxième période, huit secondes après que son coéquipier Rudolfs Balcers eut marqué pour la première fois dans le circuit Bettman.

Les deux hommes ont permis aux Sénateurs d’égaler un record de concession pour les deux buts comptés dans un laps de temps le plus court; Jason Spezza et Daniel Alfredsson s’étaient exécutés le 8 octobre 2011.

Toutefois, les Hurricanes n’ont jamais concédé l’avance au cours de l’affrontement et Justin Williams a dénoué l’impasse au troisième engagement. Dougie Hamilton a enfilé l’aiguille dans une troisième joute d’affilée. Jaccob Slavin, Justin Faulk et Brock McGinn ont également déjoué le gardien adverse. Teuvo Teravainen et Sebastian Aho ont chacun récolté deux mentions d’aide.

Petr Mrazek a repoussé 27 tirs. La Caroline accuse un retard de neuf points sur une place en séries éliminatoires.

Dans une cause perdante, Ryan Dzingel et Matt Duchene ont marqué. Chris Tierney a participé à deux buts des siens. Marcus Hogberg a pris le chemin du banc après avoir cédé trois fois en 16 lancers. Anders Nilsson l’a remplacé au deuxième tiers et a effectué 11 arrêts.