La fureur, spéciale 20 ans: 9 moments forts en nostalgie

Si vous faites partie des nombreux Québécois qui ont passé leur premier samedi soir de 2019 devant la télévision, c’était probablement pour regarder l’émission spéciale soulignant les vingt ans de La Fureur, animée par nul autre que Véronique Cloutier.

Pour ceux qui ont raté cet événement télévisuel unique, nous avons préparé un petit résumé de cette soirée très haute en nostalgie.

Des gens qui dansent sur des petites plateformes.

capture d'écran

Des hommes et des femmes, séparés par sexe, en train de huer des gens du sexe opposé.

capture d'écran

La fameuse Chanson de ralliement qui ressemble étrangement à une chanson d’Éric Lapointe...

Sébastien Benoit qui étale ses connaissances comme un maudit fatiguant avant que Véro ne le traite de Wikipédia.

capture d'écran

Phil Roy a saisi la bague de mariage de Louis Morissette, faisant de lui le nouveau mari de Véronique Cloutier.

capture d'écran

Gabriel Destroismaisons nous a rappelé qu’Etc. est notre chanson préférée de tous les temps.

capture d'écran

On a assisté à la plus grande injustice du 21e siècle alors qu’un point a été accordé à l’équipe des gars quand Pierre-Luc Funk a dit Paradise City. La pièce qui était recherchée était Paradis City de Jean Leloup. Normalement, la prononciation anglophone n'aurait pas été trop problématique sauf qu'en 1987, sur l’album Appetite for Destruction de Guns N’ Roses, on retrouve une pièce qui s’appelle Paradise City. Voici pourquoi la distinction est importante. En tout cas...

On a eu droit à un beau medley signé Stéphane Yelle, Jean-François Dubé, Steve Veilleux, Jonathan Painchaud et Boom Desjardins.

capture d'écran

Le pointage mystère a fait ce qu’il devait faire et les filles ont remporté le dernier jeu et le match qui a été serré jusqu'à la fin!

capture d'écran

Nous espérons que vous avez apprécié cette petite dose de nostalgie.