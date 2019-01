Sur les traces de «Monica la mitraille»: rencontre avec le fils de la célèbre braqueuse

Pour lui, cela n’a rien de nouveau. Son casier judiciaire compte une soixantaine de condamnations en matière criminelle et des peines dont le cumul totalise 12 années et demie d’incarcération.

« Je pense que je vais tirer mon épingle du jeu. Ma motivation, c’est mes enfants. J’ai deux belles grandes filles et un beau p’tit gars. Ils ont 23, 16 et 13 ans. On s’est pas vus souvent. Mais mes relations avec mes enfants se sont améliorées à un point que j’aurais jamais cru possible dans la dernière année. »