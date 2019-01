La violence vécue au féminin

Mon cas n’est pas fréquent, mais je vous le soumets après qu’un ami à qui je me suis confié m’ait recommandé de vous écrire. Fidèle de votre chronique, il pense que vous allez me comprendre. Je suis en couple depuis 12 ans. La petite entreprise que j’avais mise sur pied à l’époque était florissante, et ma femme était venue me rencontrer pour proposer ses services. Née dans une famille d’origine étrangère, elle souhaitait se sortir du pattern de son pays, où les hommes étaient maîtres après Dieu.

Elle m’avait plu au premier coup d’œil, en plus d’avoir le guts requis pour la job. Non seulement je l’ai embauchée, mais j’en ai fait ma compagne de vie. Au bout de deux ans, elle a voulu faire son MBA, et j’ai pensé que ça serait bon pour elle et pour l’entreprise.

Je lui ai payé ses études tout en la dégageant de certaines responsabilités pour qu’elle puisse s’y consacrer, pendant que, moi, je mettais les bouchées doubles pour la remplacer dans l’entreprise et dans la maison, où elle était devenue un fantôme tant elle y était peu souvent. Mais je trouvais que ça valait la peine.

Peu à peu, je me rendais compte que je n’étais plus dans sa vie. Ou bien elle travaillait à ses études, ou bien elle se distrayait, ou bien elle me lançait des insultes en pleine face. Notre vie sexuelle était réduite à zéro, elle ne voulait pas entendre parler de projets d’avenir, et j’étais devenu une quantité négligeable. Puis, elle s’est mise à devenir cinglante, me faisant sentir sa supériorité professionnelle. Et, comme je refusais qu’elle prenne la tête de mon entreprise, elle a décidé de se chercher un autre emploi, qu’elle a trouvé, vu ses compétences.

Depuis, elle me harcèle via son avocat, qui me réclame une compensation, alors que c’est elle qui est partie. Chaque fois qu’on se rencontre, elle me crie après et menace de me laver si je ne règle pas à son avantage. Je ne sais plus quoi faire, car je l’aime encore. Se peut-il qu’une femme soit aussi méchante ?

P-P.

Votre histoire n’est pas unique et ne devrait pas vous étonner. Mais, quand on aime, il est toujours difficile d’ouvrir les yeux sur la vraie nature de la personne qu’on a épousée. On voudrait tant se rassurer d’avoir fait le bon choix. La méchanceté n’est pas exclusive au sexe masculin. Vous avez déjà assez payé à ce jour pour être capable d’investir quelques centaines de dollars de plus pour vous assurer d’être défendu par un avocat compétent.