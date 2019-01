Le Lightning ne panique pas dans la défaite

Les joueurs du Lightning de Tampa Bay ont vécu samedi soir une frustration qu’ils n’avaient pas ressentie depuis belle lurette, soit celle de perdre un match de hockey en temps réglementaire.

La formation floridienne a connu les affres de la défaite face aux Sharks de San Jose, qui l’a vaincue 5 à 2. Ainsi, elle a vu sa séquence de 16 parties avec au moins un point classement prendre fin. Celle de l’attaquant Nikita Kucherov, qui avait inscrit un point dans 12 joutes d’affilée, s’est également évaporée.

Malgré cette déception, le Lightning voit le tout comme un nouveau départ et l’occasion de remettre les choses en perspective.

«Évidemment, vous allez perdre des rencontres durant une saison. Nous avons extrêmement bien joué dernièrement et on a eu un peu de chance dans certaines situations. Maintenant, il faut apprendre de cela, aller de l’avant et amorcer une autre bonne séquence», a commenté le joueur d’avant Tyler Johnson au quotidien «Tampa Bay Times».

«En revenant en arrière, il reste qu’on a marqué seulement deux buts. Néanmoins, on méritait un meilleur sort, car on a frappé le poteau trois fois», a ajouté l’entraîneur-chef Jon Cooper. «Je sais qu’on parle de seulement trois affrontements à l’étranger, mais nous sommes sur la côte ouest et les gars peuvent se fatiguer rapidement.»

La confiance

Aussi, les meneurs du classement général de la Ligue nationale (LNH) croient en leurs moyens et leurs prochains rivaux, les Blue Jackets de Columbus (de passage à Tampa mardi), n’ont qu’à bien se tenir.

«Pensions-nous vraiment qu’on allait remporter tous nos matchs d’ici la fin? Probablement pas», a affirmé le défenseur Ryan McDonagh. «Nous sommes satisfaits de la direction que notre équipe a empruntée et nous avons prouvé contre quelques bonnes formations qu’on peut trouver des façons de gagner. Ce n’est pas arrivé cette fois [samedi], mais nous avons confiance pour la suite.»