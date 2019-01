«Le résultat qu’on méritait», selon Gallagher

Brendan Gallagher a décoché quatre tirs contre Juuse Saros sans toutefois le déjouer. Dans le vestiaire du CH, le petit ailier droit a parlé d’un manque d’ajustements pour décrire ce revers.

« Quand une équipe parvient à te ralentir, tu dois trouver une façon d’apporter des ajustements en cours de route. C’est le genre de chose dont tu peux discuter avec tes compagnons de trio pour attirer l’attention sur certains détails. On a eu le résultat qu’on méritait. Avec leur système à 1-3-1, ils ont réussi à nous ralentir. Ils ont dicté le style du match plus que nous. » – Brendan Gallagher

S’il avait exprimé sa colère et son incompréhension après un but controversé de Gabriel Landeskog lors d’une défaite de 2 à 1 contre l’Avalanche à Denver le 19 décembre, Carey Price restait bien calme en revenant sur le but accordé à Craig Smith en deuxième période.

« Je n’ai pas encore vu la reprise, alors je ne peux offrir un bon jugement. Les arbitres m’ont expliqué que j’avais initié le contact à l’extérieur de mon cercle. Je regarderai le jeu et je pourrai obtenir ma réponse. Mais ça ne sert à rien d’en parler. C’était le troisième but et nous avons marqué un seul but. » – Carey Price

À l’image de Phillip Danault et de Claude Julien, Price n’a pas aimé l’effort de son équipe.

« Les Predators ont fait un bon travail pour presser nos joueurs. Nous n’avions pas assez d’énergie, nous n’avons pas assez défié leur gardien. » – Carey Price