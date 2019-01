Les moments marquants

La Finlande couronnée

Photo AFP

Deux ans après avoir survécu à la ronde de relégation à Montréal, alors qu’elle défendait à ce moment son titre, la Finlande a couronné de succès son parcours à Vancouver. Privés de plusieurs joueurs d’impact comme Jesperi Kotkaniemi, Kristian Vesalainen et Miro Heiskanen, les Finlandais se sont rendus jusqu’au bout en triomphant des Américains. Ce duel aura démontré tout le talent des meilleurs espoirs au prochain repêchage de la LNH, Kaapo Kakko et l’Américain Jack Hughes. Ce petit pays nordique comptant 5,5 millions d’habitants a récolté une troisième médaille d’or en six ans au Mondial junior.