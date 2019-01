Les Sags manquent d’énergie face au Drakkar

SAGUENAY | Privés de plusieurs joueurs essentiels, les Saguenéens de Chicoutimi ont manqué d’énergie en troisième période pour finalement s’incliner par la marque de 4-1 face au Drakkar de Baie-Comeau, dimanche après-midi, au Centre Georges-Vézina.

Les Sags avaient pourtant été les premiers à s’inscrire à la marque, tard en deuxième période, quand Morgan Nauss a trompé la vigilance d’Alex D’Orio, qui disputait un premier match avec ses nouveaux coéquipiers depuis qu’il a été acquis par le Drakkar.

Les Nord-Côtiers ont néanmoins répliqué, quelques instants avant la fin du deuxième tiers, par l’entremise de Yan Aucoin et de Shawn Element.

Le ciel est ensuite tombé sur la tête des Saguenéens au cours du troisième vingt lorsque le Drakkar a accentué son avance à 4-1 grâce aux 27 et 28es filets de la campagne de Nathan Légaré.

« Avant chacun de leurs trois premiers buts, nous avions eu une chance en or de marquer, puis [Alex] D’Orio a fait quelques bons arrêts à des moments opportuns. Il nous manquait plusieurs joueurs, mais on voulait foncer tête première, oublier le pointage, travailler et donner tout ce que nous avions. Nous allons mettre ce match-là dans le bagage d’expériences », a analysé l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean.

L’infirmerie déborde

Les Bleus devaient se débrouiller sans les services de plusieurs éléments importants qui se retrouvent sur la liste des blessés. Les attaquants Hendrix Lapierre (gastro), Zachary Lavigne, Jérémy Fortin ainsi que les compatriotes russes Vladislav Kotkov et Artemi Kniazev ont regardé le duel attentivement du haut des gradins.

Le gardien des Saguenéens Alexis Shank aurait été en mesure de participer à la rencontre, mais ce dernier n’avait pas pratiqué avec l’équipe depuis sa blessure à l’aine. Afin de ne pas prendre de risques, Yanick Jean a préféré offrir un premier départ en carrière à Antoine Lyonnais, rappelé d’urgence en raison de la transaction qui a cédé Zachary Bouthillier aux Sea Dogs de Saint John.

L’homme masqué de 17 ans s’est tout de même montré solide devant le filet, réalisant un total de 28 arrêts sur 32 rondelles dirigées vers lui.

« Dans les circonstances, ce n’était pas facile. Il est arrivé ici sans jamais avoir pratiqué avec nous, et on lui dit qu’il est le partant. On a jugé que c’était nécessaire parce qu’Alexis [Shank] sera trop important pour nous en deuxième moitié de saison. On ne voulait prendre aucune chance, on s’en serait trop voulu », a expliqué le pilote de la formation saguenéenne.