Mon ami le crâne!

Johanne ne s’est pas vue vieillir. Enfin, elle n’est pas « si » vieille, mais quand le client qu’elle veut séduire lui parle de ménopause, quand la caissière lui propose une carte rabais destinée aux 50 ans et plus, quand elle apprend qu’une copine est morte d’un cancer foudroyant, force est de constater que le temps passe.

Et c’est tout un choc pour Johanne, comptable sérieuse le jour et divorcée à la vie amoureuse – catégorie cougar ! – bien assumée le soir. À 52 ans, la voilà mortelle ! Future poussière, qu’elle se répète en se lançant dans un grand ménage, qui se veut thérapeutique, de son appartement.

De quoi la mettre face à face avec un souvenir du temps de ses lointaines études en médecine, vite abandonnées : un crâne, acheté en même temps que les livres requis par le programme. Elle avait fini par le surnommer Gaston et par l’installer dans sa bibliothèque.

Plumeau en main, crâne de l’autre, voilà qu’un coup de fil la fait sursauter. Le crâne se ramasse par terre, s’en trouve légèrement cassé. Et Johanne décide de le faire réparer.

C’est ainsi que l’héroïne de ce drôle de roman se met à se balader en ville avec un crâne dans son sac. À partir d’un sentiment universel – le dur constat de l’âge – et d’un geste bien banal – faire son ménage –, l’auteure nous fait passer subtilement dans le monde de la transgression.

Enfin, pas pour Johanne : ça fait plus de trente ans que Gaston trône sur ses étagères, elle ne le voit même plus. Mais ses collègues ouvrent grand les yeux quand ils la voient débarquer avec ce curieux bibelot au bureau. Et le policier qui l’intercepte pour avoir brûlé un feu rouge l’arrêtera tout net en apercevant la chose sur la banquette !