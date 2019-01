[PODCAST] On revient sur une fin de semaine endiablée des matchs de «Wild Card» dans La Zone payante!

Gros lundi dans La Zone payante, alors que nous effectuons un retour complet sur les victoires des Colts, des Cowboys, des Chargers et des surprenants Eagles, menés par l'intuable Nic Foles!

Lors de l'émission, on discute notamment du botté bloqué de Treyvon Hester contre le pauvre Cody Parkey (jugez par vous-mêmes ci-dessous), du manque d'inspiration des Ravens à domicile, de la course incroyable de Dak Prescott en fin de rencontre et du jeu au sol convaincant des Colts contre les Texans!

Was Cody Parkey's final kick tipped by Treyvon Hester? 🕵️



(via @ScottGustin) pic.twitter.com/VI7tbWA3Lh — NFL on ESPN (@ESPNNFL) 7 janvier 2019

À l'émission aujourd'hui, votre animateur Matthieu Boivin, le journaliste du Journal affecté à la couverture de la NFL, Stéphane Cadorette, et l'analyste des matchs du Rouge et Or football, Jean Carrier.

Exceptionnellement, nous parlons aussi de football universitaire en fin de podcast, alors que deux puissances se rencontrent en grande finale ce lundi soir, soit les Universités de l'Alabama et Clemson. Un gros show en vue!

Bonne écoute et merci d'être au rendez-vous!

