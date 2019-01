Quitter ma maison me fend le cœur

Veuve depuis 10 ans, j’ai 75 ans. J’avais toujours réussi à me débrouiller depuis le décès de mon mari, mais mon fils, qui habite en ville, m’a incitée à vendre la maison où il a été élevé, après que le médecin qui me suit m’ait dit que je n’avais plus la force de voir à son entretien. Mais je m’en veux. J’en veux aussi à mon fils de m’avoir forcé la main. Je soupçonne que sa femme, qui n’aime pas la région où j’habite, a eu une grosse influence sur lui. Mais peut-être suis-je en train de devenir sénile ? Toujours est-il qu’il me reste deux mois pour plier bagage et me résigner à la vie en ville dans un appartement en résidence surveillée, comme je pourrais dire. Je me vide le cœur en vous écrivant et je prie pour ne pas regretter ma décision.

Anonyme

La meilleure façon de ne rien regretter, c’est de vous concentrer sur l’aspect positif de votre décision. Les changements qu’on effectue dans nos vies ont besoin d’être appuyés par une volonté arrêtée de nous emmener vers un mieux, pour donner les résultats escomptés. J’imagine que votre fils avait ce but en tête quand il vous a incitée à poser ce geste.