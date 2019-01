Rothmans, Benson & Hedges veut laisser tomber les cigarettes pour les produits sans fumée

TORONTO | Le fabricant de produits du tabac canadien Rothmans, Benson & Hedges dit être déterminé à cesser de vendre des cigarettes afin d’«aider à rendre le Canada sans fumée d’ici 2035».

La compagnie, dont le siège social est à Toronto, emploie près de 800 personnes dans ses différents bureaux à travers le pays et son usine de Québec. Elle produit notamment les marques Benson & Hedges, Craven A, Rothmans et Mark Ten.

Sa décision de se retirer du marché des cigarettes a été présentée à Santé Canada dans le cadre d’une consultation gouvernementale sur les étiquettes d’avertissement sur les produits du tabac qui a pris fin vendredi.

Rothmans, Benson & Hedges, qui qualifie son approche d’audacieuse, embrasse en fait la stratégie de sa maison mère Philip Morris International (PMI), basée à New York, qui s’est positionnée comme leader d’une transformation dans l’industrie du tabac pour créer un avenir sans fumée.

Le but est de remplacer les produits brûlés, comme la cigarette, par des produits non brûlés comme le tabac chauffé que la compagnie considère comme moins nocifs pour la santé.

«La fumée d’une cigarette contient de la nicotine, un constituant naturel du tabac, et de nombreux produits chimiques nocifs», peut-on lire sur le site de Philip Morris International. «Ces toxines – et non la nicotine – sont la principale cause de maladies liées au tabagisme. Nous développons des produits alternatifs aux cigarettes, qui contiennent de la nicotine et offrent un goût satisfaisant aux fumeurs existants, mais sans la fumée.»

Au 30 septembre dernier, PMI estimait qu’environ 5,9 millions de fumeurs adultes à travers le monde avaient arrêté de fumer pour adopter ses produits de tabac chauffé.

«Nous sommes engagés en faveur d’un avenir sans fumée pour les Canadiens. Notre objectif est de cesser de vendre des cigarettes», a déclaré vendredi le directeur général de Rothmans, Benson & Hedges, Peter Luongo, dans un communiqué exposant la vision de la compagnie en matière d’étiquettes d’avertissement.

Selon lui, «les étiquettes d’avertissement devraient indiquer clairement que les produits ne comportent pas tous les mêmes risques».

«Ottawa peut éliminer la présence de cigarettes au Canada plus rapidement en donnant aux Canadiens des renseignements plus précis sur l’abstention ou l’abandon de la consommation de produits du tabac, ou bien sur le recours à des produits moins nocifs», a ajouté M. Luongo.