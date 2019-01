[VIDÉO] 15 000 jeunes poulets périssent dans un incendie à Vallée-Jonction

Plus de 15 000 jeunes poulets ont péri dans un violent incendie survenu tôt, lundi matin, au poulailler de la Ferme Bercy et fils, à Vallée-Jonction.



L’incendie s’est déclaré aux alentours de 6 h 40, au 201, rue Principale.



«Nous avons reçu un appel à 6 h 43, pour un incendie qui a éclaté dans le poulailler à trois étages. Il y avait 15 000 jeunes poulets âgés que de quelques jours», indique le chef pompier du Service incendie de Vallée-Jonction, Daniel Michaud.



L’incendie était d’une telle intensité qu’à l’arrivée des pompiers, le brasier était généralisé sur les trois étages du bâtiment agricole.



«Environ 30 à 40 minutes après notre arrivée, tout s’est effondré», poursuit M. Michaud.



Les dommages sont difficiles à évaluer pour le moment.

L’incendie fait l'objet d'une enquête, mais selon le chef pompier, les causes pourraient être difficiles à établir étant donné l’intensité du brasier.



«Les sols étaient recouverts de brins de scie et le bâtiment était à aires ouvertes, donc la propagation des flammes se fait très rapidement. Avec la structure d’acier et les BTU qui augmentaient rapidement, le bâtiment s’est vite effondré», précise M. Michaud.



– Plus de détails à venir...