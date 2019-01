FONTAINE, Paul-Émile



À Sept-Îles, le 5 janvier 2019, est décédé à l'âge de 75 ans, monsieur Paul-Émile Fontaine époux de feue Madeleine Jérôme et domicilié à Mani-Utenam.et de là au cimetière de l'endroit. La famille reçoit parents et amis le mardi 8 janvier 2019 à compter de 16 h au 5, rue Atikut a Mani-Utenam. Il laisse dans le deuil ses filles : Christiane (Francis Ambroise), Françoise (André McKenzie), Gabrielle (feu Alphonse Pinette), Marguerite et Maya (Jean-Charles Mark), son fils Fernand (Maire-Julie Rock), ses vingt petits-enfants, ses trente-deux arrière-petits-enfants, ainsi que ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines et de nombreux ami(e)s. Il était le père de feu Richard. La famille a confié la direction des funérailles aux services professionnels de la