L'Impact confirme le transfert d'Alejandro Silva au Club Olimpia

L’Impact de Montréal a pu officialiser lundi le transfert du milieu de terrain Alejandro Silva au Club Olimpia pour un montant supérieur à 4 millions $ canadiens, ce qui constitue le plus gros transfert de l’histoire du Bleu-Blanc-Noir.

Cette somme surpasse celle obtenue par l’Impact pour la vente de Ballou Tabla au FC Barcelone B. L’organisation avait récolté plus de 1 million $ à cet effet.

La semaine passée, l’organisation montréalaise attendait toujours l’approbation de la Major League Soccer (MLS) quant à cette transaction. Cela n’a pas empêché le principal intéressé de débarquer au Paraguay, où plusieurs partisans l’ont acclamé, et de diffuser un message d’adieu à l’intention des supporteurs de l’Impact sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, l’entraîneur-chef Rémi Garde s’est dit heureux pour son ancien joueur.

«Je remercie Alejandro pour son importante contribution la saison dernière», a-t-il mentionné dans un communiqué. «Son professionnalisme quotidien et son envie de gagner ont grandement aidé l’équipe à progresser. Il a ardemment souhaité saisir une nouvelle opportunité sportive qui lui permet également de se rapprocher de sa famille. Je lui souhaite beaucoup de réussite dans le futur.»

Après s’être joint à l’Impact en mars 2018, Silva a marqué cinq buts et effectué 11 passes décisives en 31 matchs de saison régulière, dont 27 titularisations, et 2368 minutes de jeu. Il a également marqué un but en deux matchs du Championnat canadien, dont un départ.

Silva avait déjà évolué avec Club Olimpia à deux reprises au cours de sa carrière, aidant notamment l’équipe à atteindre la finale de la Copa Libertadores en 2013.

Dénouement prévisible

«Pour des raisons personnelles, j’ai décidé de quitter l’Impact de Montréal. [...] Je veux spécialement saluer les partisans pour leur énorme soutien à travers les hauts et les bas. Mille mercis. Je vous transmets mes meilleurs vœux pour la prochaine saison. Allez-y!», a-t-il notamment rédigé.