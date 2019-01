David Schlemko, le grand voyageur

Placé au ballottage lundi, David Schlemko devra se joindre à l’équipe qui l’aura réclamé, ce qui est peu probable considérant son impact de 2,1 millions $ sur la masse salariale, ou déménager ses pénates sur la Rive-Nord pour y jouer avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.

Peu importe ce qui lui arrivera, le défenseur de 31 ans ne devrait pas être trop dépaysé, lui qui est un habitué des déménagements.

Saison 2014-2015 – trois équipes: Coyotes de l’Arizona, Stars de Dallas, Flames de Calgary

Schlemko a entamé sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2008, au sein de l’organisation des Coyotes. Il n’est toutefois devenu un grand voyageur qu’en 2014-2015. Après avoir disputé 20 matchs en Arizona, il a été réclamé au ballottage par les Stars, avec qui il n’a disputé que cinq parties. Le 1er mars 2015, il a ensuite été réclamé par les Flames.

En 44 matchs avec trois clubs différents dans la LNH, il a obtenu un but et trois mentions d’aide.

Saison 2015-2016 – une équipe: Devils du New Jersey

En septembre 2015, Schlemko a signé un contrat d’un an, d’une valeur de 625 000$, avec les Devils du New Jersey. Il a joué 67 matchs avec ceux-ci, amassant 19 points, dont six buts.

Saison 2016-2017 – une équipe: Sharks de San Jose

Schlemko a frappé le gros lot le 1er juillet 2016 en signant une entente de quatre ans et de 8,4 millions $ avec les Sharks. En 62 parties, il a obtenu deux buts et 16 mentions d’aide pour 18 points.

Saison 2017-2018 – deux équipes: Golden Knights de Vegas, Canadien de Montréal

Le passage de Schlemko en Californie aura été de courte durée. Sélectionné par les Golden Knights au repêchage d’expansion le 21 juin, il a été échangé au Canadien le lendemain contre un choix de cinquième tour.

Avec notamment Karl Alzner et Mark Streit, il devait faire partie d’une brigade défensive supérieure à celle de la saison précédente, aux dires de Marc Bergevin.

Blessé à la main, il ratera finalement les 25 premiers matchs de la saison. En 37 sorties, il a marqué un but, en plus d’obtenir quatre mentions d’aide.

Saison 2018-2019 – une équipe (pour l’instant): Canadien de Montréal

Les blessures sont encore venues hanter Schlemko cette saison. Blessé au genou avant le début de la campagne, il a aussi vu son nom placé sur la liste des blessés à la fin décembre à cause d’une blessure au haut du corps. Il n’a disputé que 18 parties, au cours desquelles il a obtenu deux mentions d’aide, avec le grand club jusqu’ici.