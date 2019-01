Des allers-retours pour Hawaii à 411 $ ce printemps

Que diriez-vous de commencer votre printemps 2019 sous le soleil d’Hawaii? Air Canada propose actuellement des billets d’avion aller-retour pour l’île de Maui à partir de 411 $ durant le mois d’avril. West Jet a aussi quelques offres similaires.

Selon le site Yulair, les départs à bas prix sont proposés entre le 2 et le 16 avril, avec différentes dates de retour. Les prix se situent entre 411 $ et 446 $ pour le moment. Il vous faudra faire vite pour en profiter, car ça ne durera probablement pas longtemps!

Maui fait partie des six îles que l’on peut visiter dans l'archipel d’Hawaii. Elle offre une grande variété: des plages dorées, noires ou rouges, des endroits où faire du surf et du kitesurf, des villes historiques, une route panoramique mythique, des terrains de golf, des cascades, des forêts de bambou et plusieurs sentiers de randonnée.

Son attraction la plus impressionnante est probablement son grand volcan sacré, le Haleakalā, qui est fameux pour ses levers de soleil et ses paysages lunaires.

Quand partirez-vous?

Vous adorez les voyages? Joignez-vous à notre groupe sur Facebook pour partager vos coups de coeur et ne rien manquer de nos suggestions!