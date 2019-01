Edmonton: une mère condamnée à payer 260 000 $ pour avoir diffamé une directrice d’école

Une mère d’Edmonton qui avait accusé la directrice d’une école primaire d’être raciste, violente et criminelle a été condamnée à lui payer 260 000 $ pour diffamation, a rapporté le National Post dimanche.

En conflit avec l’école en raison d’un prétendu traitement injuste réservé à son enfant, Najmeya Sana avait notamment distribué des tracts, envoyé des lettres et affiché une pancarte sur son auto attaquant faussement la directrice Laurie Diane Elkow en 2004 et en 2005.

«Sa conduite était si malicieuse, oppressante et démesurée qu’elle offense le sens de la dignité de la cour», a écrit la juge Doreen Sulyma dans son jugement rendu en décembre dernier, selon le National Post.

Najmeya Sana en a appelé de cette décision, puisqu’elle prétend que ses actions sont dues à une dépression qu’elle traversait à l’époque.

«Je n’aurais jamais cru que le système de justice m’aurait ainsi détruite et punie comme ça, a-t-elle mentionné dans son appel. J’ai souffert, torturée par les actions (de la directrice) et sa poursuite insensée.»

La juge a cependant estimé que la dépression de l’accusée ne pouvait pas excuser son comportement.

Najmeya Sana avait notamment distribué des tracts diffamatoires visant la directrice, notamment dans des commerces et des cliniques. Elle a aussi écrit des lettres aux responsables de la commission scolaire et du ministère de l’Éducation de l’Alberta en affirmant que Laurie Diane Elkow avait menti lors d’un procès, qu’elle était malade mentalement et qu’elle avait recruté des parents pour faire «le sale travail». Cette campagne visait à la faire renvoyer.

Affectée par ces événements, Laurie Diane Elkow a finalement poursuivi avec succès cette mère albertaine.