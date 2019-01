Elle a poursuivi la Ville de Montréal pour toucher une subvention

Une Montréalaise a dû se battre jusqu’en cour contre la Ville de Montréal afin de toucher plus de 8000 $ de subventions pour les travaux de rénovations majeurs réalisés dans son logement.

« J’ai crié de joie en apprenant le jugement. C’est encore plus satisfaisant que de gagner le million parce que j’ai travaillé fort pour gagner ma cause », affirme Pascale Cotnoir.

La propriétaire d’un duplex dans l’arrondissement de Verdun a obtenu gain de cause à la Cour des petites créances en novembre, soit près de deux ans après avoir contesté le refus de la Ville de lui verser une aide pour ses travaux.

Cloisons à modifier, fenêtres à changer, plancher à mettre à niveau, salle de bain et cuisine à refaire, plomberie et électricité à sécuriser. Il y en avait pour plus de 100 000 $.