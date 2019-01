Se retrouver sur un sentier dans le bois à Montréal, c’est tout à fait possible. Compte tenu de la localisation au sud du Québec, on y retrouve même plus d’oiseaux que dans des forêts éloignées plus au nord.

Je fais ici allusion à l’étonnant réseau des huit parcs-nature de la Ville de Montréal, le long de la rivière des Prairies, pour la plupart accessibles par autobus.

S’il n’y a pas assez de neige pour la raquette ou le ski de fond, on peut toujours marcher. Mais il vaut également la peine de s’y rendre pour d’autres attraits.

Cap Saint-Jacques

Aussi fréquenté pour sa ferme ouverte au public, ce parc-nature dans l’ouest de l’île accueille maintenant les amateurs de vélo sur neige. Autre attrait cet hiver : des tours de traîneau à chiens gratuits avec Expédition Hautes Laurentides, offerts à deux reprises.

Vous aimeriez vous initier au cerf-volant de traction ? Vous avez l’occasion de le faire en skis ou en planche avec Kiteforce sur le lac des Deux Montagnes. Au fait, vous rendre au parc à partir du centre-ville de Montréal est maintenant possible avec Navette Nature.

Bois-de-Liesse

L’attrait de ce parc-nature près de l’A-13 et du boulevard Gouin, c’est en grande partie sa forêt centenaire et ses oiseaux dont le flamboyant cardinal rouge. Plusieurs samedis sont consacrés à l’art de vivre scandinave, avec feu extérieur et grandes chaises confortables.

Pointe-aux-Prairies

Nous voilà dans l’est, près du Golf de l’Île-de-Montréal. On y voit pas mal d’oiseaux, surtout aux alentours des mangeoires. On aperçoit des chevreuils aussi.

Le vélo sur neige y est maintenant pratiqué. En février, on pourra faire l’essai de ces fameux vélos à pneus géants, prêtés à deux occasions par La Cordée. Tenté d’essayer ?

D’autres idées pour le week-end

Nuitée dans une cabane

Pour une première expérience, le camp le Pionnier, au parc national de la Yamaska, près de Granby, est idéal. Pour quatre personnes. À deux pas des sentiers.

Un sentier sur mesure

Pour trouver un sentier de raquette ou de marche hivernale, le site web Balise Québec de Rando Québec n’a pas son pareil. Toutes les régions sont couvertes.

Détente au lac Taureau

À Saint-Michel-des-Saints, l’Auberge du lac Taureau est maintenant dotée d’une piscine extérieure chauffée. Aux alentours : patin et randonnées en sentier.

