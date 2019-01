Être en couple n’est pas toujours drôle mais j’ai besoin de ça!

Je suis en couple depuis 30 ans et je ne me vois pas vivre autrement même si mes enfants me supplient de quitter leur père. Je me suis mariée pour le meilleur et pour le pire à une époque où je n’étais pas sûre de moi. Issue d’une famille dysfonctionnelle où tout le monde avait un problème d’obésité, je rasais les murs pour me faire oublier à l’école. À 17 ans je quittais l’école et la maison familiale pour me marier.

J’avais tellement hâte de quitter mon milieu que j’ai fait ce qu’on appelle un mariage de convenance avec un garçon du quartier de 15 ans mon aîné qui travaillait dans l’entreprise de camionnage de son père. C’était un homme autoritaire qui ne supportait pas la contradiction. Mais craintive et complexée comme j’étais, ça me mettait à l’abri.

Peu à peu j’ai appris à aimer cet homme qui m’en imposait et je marchais droit pour ne jamais lui déplaire. Il m’aimait, moi la toutoune sans instruction, et je ne manquais de rien au plan financier. Qu’est-ce que j’aurais pu vouloir de plus? J’ai mis au monde deux enfants sur lesquels je veillais.

Mère à la maison, mes enfants occupaient tout mon temps puisque leur père était rarement présent, occupé qu’il était par la bussiness de son père dont il était devenu l’unique dirigeant après son décès. On sortait rarement et la vie de famille prenait toute la place. Ce qui ne veut pas dire que tout était rose. Car mon mari, un homme autoritaire et taciturne, ne rendait pas les choses faciles. Surtout qu’à partir de l’adolescence, nos deux enfants se sont mis à le contester et que ça n’a jamais cessé par la suite.

Dès leurs études collégiales terminées ils sont partis en appartement ensemble jusqu’à ce que mon fils épouse sa blonde et que ma fille aille vivre avec un garçon. Les deux en veulent à leur père de son extrême rigueur et du fait qu’ils ont appris qu’il me trompait avec la secrétaire de sa petite entreprise. Ils veulent donc m’obliger à le quitter sous prétexte que je vais vieillir seule, séquestrée, et victime consentante d’un homme qui me manque de respect.

Mais je l’aime cet homme. Je me suis habituée à sa manière brusque de faire les choses. Qu’il ait une autre femme dans sa vie m’importe peu, pourvu que ce soit moi la première et la seule vraie. Et de toute façon, le sexe ne m’a jamais intéressée. Pourquoi je partirais?

Mariée et satisfaite

Pourquoi m’écrivez-vous alors? Si le confinement dans lequel vous avez choisi de rester vous va, qui suis-je pour vous inciter à en sortir? Mais vous devriez sérieusement vous demander si vos enfants qui connaissent votre situation de l’intérieur ne cherchent pas à vous éviter une mort lente aux mains d’un bourreau qu’ils connaissent très bien? Vous devriez lire sur la dépendance affective. Ça vous ouvrirait peut-être les yeux sur le mal qui me semble vous ronger.