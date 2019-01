Fleury se surpasse

Tiens donc ! Le premier jeu blanc de l’année 2019 dans la LNH a été réalisé le 1er janvier à Las Vegas par le meilleur gardien de l’année 2018, Marc-André Fleury.

Fleury et les Golden Knights de Vegas ont fêté le jour de l’An avec une victoire de 2 à 0 sur les Kings de Los Angeles. Fleury a donc amorcé l’année 2019 comme il avait entamé celle de 2018, alors qu’il avait blanchi les Predators de Nashville à Las Vegas, le 2 janvier. Le Sorelois de 34 ans a de la suite dans les idées.

Son jeu blanc contre les Kings était son sixième de la saison, un sommet dans la LNH. Fleury ne cesse d’épater. Il est en voie de surpasser ses marques personnelles de 67 matchs joués, 42 victoires et 10 jeux blancs.

Avant le match d’hier au T-Mobile Arena contre les Devils du New Jersey, les Knights étaient dans une séquence de cinq victoires, dont quatre attachées au dossier de Fleury. Dans ces quatre victoires, il n’a donné que quatre buts sur un total de 106 tirs.

Il a grimpé de huit rangs en une semaine dans notre classement informatisé et le voici au sixième échelon. Depuis le 18 novembre et toujours avant le duel d’hier face aux Devils, il a récolté 16 victoires, puis il a essuyé deux revers et trois défaites en prolongation. Son taux d’efficacité a été de ,920 au cours de cette période. À ses 11 derniers départs, il n’a pas perdu une seule fois en temps réglementaire.

Après un mois d’octobre ordinaire, Fleury a joué comme un gardien élite et il s’approche de notre top 5. À ce rythme, il pourrait bien atteindre le premier rang d’ici la fin du mois. Il mène dans les matchs joués (38), les victoires (24) et les jeux blancs (6). Seul son taux d’efficacité général de 0,912 est encore un peu tiède.

Fleury s’amène dans la course au trophée Vézina et l’on peut se demander si lui et les Knights ne vont pas sortir d’autres lapins de leur chapeau en 2019. Quelle belle histoire que celle de Fleury et des Golden Knights.

Matt Murray renaît

L’ancien partenaire de Fleury chez les Penguins de Pittsburgh, Matt Murray, n’a pas connu beaucoup de succès depuis le départ de son mentor vers le désert des Mojaves. Ce fut plutôt la sécheresse dans son cas, mais il renaît. Depuis son retour au jeu le 15 décembre, il a gagné sept matchs de suite et sa blessure au bas du corps semble bien guérie. Il vient de réapparaître dans notre top 30, et le voici au 28e rang.

Belle séquence de Lehner

Certains gardiens sont dans une saison déterminante pour leur carrière et c’est le cas de Robin Lehner chez les Islanders de New York. Samedi, il a signé une septième victoire consécutive qui a permis aux siens de déloger le Canadien des équipes repêchées. L’ancien des Sénateurs et des Sabres n’a donné que huit buts à ses sept derniers matchs, pour un taux d’efficacité de 0,959. Mine de rien, il occupe le septième rang de notre classement.

Delia bombardé

Le gardien recrue de 24 ans des Blackhawks de Chicago, Collin Delia, n’a pas eu la chance de jouer lors de la Classique hivernale du 1er janvier, mais il était prêt, vendredi, au Nassau Coliseum où il a été bombardé de 50 tirs dans une défaite en prolongation de 3-2 face aux Islanders de New York. C’était le premier point échappé par Delia en quatre sorties (3-0-1 0, ,952, 1,98). « Delia a été très impressionnant ce soir et de la façon dont nous avons joué, nous sommes vraiment heureux de récolter un point », a déclaré son célèbre coéquipier Patrick Kane.