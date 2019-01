La Caisse Desjardins du Vieux-Québec ferme

La succursale de la Caisse Desjardins située sur la rue des Jardins, dans le Vieux-Québec, fermera ses portes le 25 janvier prochain.

Les services au comptoir n’étaient « pratiquement plus utilisés », et les transactions qui y étaient effectuées ont diminué de 44 % dans les deux dernières années, indique Denis Laforest, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec.

Seuls les guichets automatiques resteront. « Le 25 janvier, le point de service va devenir un point de service automatisé. On va rester là avec des guichets automatiques nouvelle génération, qui seront implantés vers avril ou en mai », précise M. Laforest, qui ajoute que les transactions au comptoir représentent moins de 2 % des transactions complètes de la caisse.

« Dans le cas du Vieux-Québec, il n’y avait à peu près plus de transactions, on offrait une plage horaire limitée. Il n’y avait à peu près plus de monde qui y allait, il y avait à peu près 1300 transactions par mois », poursuit-il.

Les usagers de ce point de service pourront notamment aller à la succursale du Faubourg Saint-Jean.

« Très dommage »

Le nouveau directeur général de la Société de développement commercial (SDC) du Vieux-Québec croit toutefois que la Caisse était très utile aux commerçants.

« Elle a toujours fait partie du paysage. À titre personnel, je trouve ça très dommage. Ils oublient leur première promesse, qui est d’être là pour le peuple », affirme Jacques-André Pérusse, en poste depuis moins d’un mois.

Ce dernier précise que la SDC veut s’impliquer davantage pour les citoyens, notamment en dénichant de nouveaux commerces qui inciteront « les locaux » à continuer de vivre dans le Vieux-Québec.

« Une institution »

Le conseiller municipal Jean Rousseau juge la situation déplorable. « Vous avez peut-être vu la caricature. On ferme l’école, on ferme l’église et, en dernier, on ferme la Caisse Desjardins. C’est un autre dur moment pour le Vieux-Québec. C’est une institution. »

Élu dans le district Cap-aux-Diamants – La Cité-Limoilou, M. Rousseau aimerait que Desjardins puisse offrir, malgré la fermeture des comptoirs, des services plus personnalisés aux citoyens du secteur, comme de l’assurance habitation dans un milieu historique, par exemple.

Un minimum de services

Pour sa part, Michel Masse, président du Comité des citoyens du Vieux-Québec, dit souhaiter un minimum de services dans le secteur.

« On sait que les guichets vont rester ouverts, donc les gens y auront encore accès pour pouvoir effectuer leurs opérations », lance-t-il.

— Avec la collaboration de Jean-François Racine