La suite d’Alien: Isolation sera pour appareils mobiles

«Les jeux mobiles sont de la m*rde. Ce jeu sera de la m*rde», écrit un jeune poète des Internets sur la page Facebook de PC Gamer.

«Je peux déjà sentir les microtransactions», s’exclame un autre.



Bref, l’annonce que le prochain jeu Alien sera en fait un titre mobile ne fait pas plaisir à tous les gameurs.

Alien: Blackout est en développement par les équipes de FoxNext Games, Rival Games et D3 Go! et devrait arriver bientôt sur les appareils iOS et Android. Une bande-annonce a été partagée sur YouTube, recevant pour le moment peu de vues, mais aussi peu d’enthousiasme.

Le jeu suivra, comme dan Alien: Isolation, la fille d’Ellen Ripley Amanda Ripley alors qu’elle tente de survivre sur un vaisseau infesté d’extraterrestres. C’est un style survival-horror tout comme son prédécesseur.

«Survivez à sept niveaux terrifiants en guidant l’équipage d’Amanda Ripley à travers des tâches de plus en plus difficiles, utilisant uniquement les systèmes d’urgence de la station. L’incertitude et l’imprévisibilité de l’extraterrestre et de l’équipage pourraient imposer un échec pour Amanda et sa station », peut-on lire sur le site de D3.

Aucune date de lancement n’a été confirmée pour Alien: Blackout pour le moment, mais le jeu est prévu pour «bientôt».