L’ABC pour se constituer un fonds d’urgence

Il suffirait donc d’une petite étincelle économique, comme un ralentissement du nombre d’heures travaillées en 2019, pour que de nombreuses familles se rapprochent de l’insolvabilité. Et pour ajouter un peu plus d’incertitude, une récession nord-américaine pourrait bien nous toucher d’ici 12 à 18 mois.

D’ordinaire, pour un salarié, on va recommander qu’un fonds d’urgence adéquat contienne en épargne l’équivalent de trois à six mois de dépenses courantes. Par exemple, si vos obligations fixes et dépenses du mois totalisent 2500 $, alors il vous faudra entre 7500 $ et 15 000 $ de côté. Pour les travailleurs saisonniers et les travailleurs autonomes, six mois d’économie représentent à mon avis un minimum.