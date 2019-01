Le Canadien incapable de battre le Wild une fois de plus

Première période

Aucun but.

Punitions: Agostino (Mon) (inc. et maj.) 2:28, Agostino (Mon) (purgée par Jesperi Kotkaniemi) (maj.) 2:28, Seeler (Min) (maj. et min.) 2:28, Seeler (Min) 2:28, Zucker (Min) 7:00, Brodin (Min) 11:28, Granlund (Min) 19:23.

Deuxième période

Aucun but.

Punitions: Price (Mon) (purgée par Jesperi Kotkaniemi) 1:26.

Troisième période

1-Min: Mikael Granlund (12) (Sans aide)6:58

Punitions: Reilly (Mon) 3:24, Domi (Mon) 15:39, Pateryn (Min) 15:39.

Tirs au but

Minnesota 9 - 5 - 11 - 25 Montréal 11 - 11 - 9 - 31

Gardiens:

Min: Devan Dubnyk (G, 16-14-3). Mon: Carey Price (P, 16-12-4).

Avantages numériques:

Minnesota: 0 en 3, Montréal: 0 en 3

Arbitres:

Justin St-Pierre, Eric Furlatt.

Juges de lignes:

Libor Suchanek, Ryan Gibbons.

ASSISTANCE:

21 302.