Le fils de Martin Brodeur avec les Devils... de Binghamton

Le gardien Jeremy Brodeur, fils de Martin Brodeur, a signé un contrat d’essai professionnel avec le club-école des Devils du New Jersey situé à Binghamton, dans la Ligue américaine de hockey (LAH), lundi.

Le site northjersey.com a rapporté le tout en journée.

N’ayant jamais été repêché dans la Ligue nationale, Jeremy Brodeur avait accepté une entente similaire avec la filiale des Sharks de San Jose en février dernier, mais n’a pas joué une rencontre dans l’uniforme de cette équipe.

Cette saison, il a évolué avec les Americans d’Allen et les Admirals de Norfolk, et n’a pas connu les succès escomptés. Il a perdu ses 10 décisions, conservant un taux d’efficacité inférieur à ,900 et une moyenne de buts alloués supérieure à 4,00.

L’athlète de 22 ans est un ancien des Generals d’Oshawa, dans la Ligue junior de l’Ontario.