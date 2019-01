Les vaches sacrées

Vous me voyez sans paroles face aux accusations de racisme et d’appropriation culturelle par certains membres de la communauté indienne insultés par le sketch du Bye bye au sujet du voyage désastreux de Justin Trudeau en Inde. Le numéro de danse néo-Bollywood n’était pas respectueux de la culture indienne classique, semble-t-il, et les vaches en carton malmenées par un Donald Trump déguisé en gorille ont heurté certains traditionalistes.

« L’humour ne donne pas la permission d’offenser qui que ce soit, surtout lorsqu’il y a un biais culturel et racial », déclarait Fo Niemi, le perpétuel offensé directeur du Centre de recherche-action sur les relations raciales au réseau Global News. Je lui répondrai que son manque d’humour et son ignorance des codes culturels des Québécois francophones ne lui donnent pas la permission de nous offenser non plus.