Méchant party...

Pas moins de 600 personnes se sont réunies, le 31 décembre 2018, au cœur du pavillon Pierre-Lassonde du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) pour la soirée Mouvements, présentée par Must Société, à l’invitation du Cercle 179 des jeunes philanthropes de la Fondation du Musée. Les participants ont eu droit à une programmation musicale avec deux DJ invités et deux membres du groupe Caravane sans compter un numéro de cirque juste avant le traditionnel décompte du Nouvel An. Ils ont pu aussi visiter l’exposition Marcel Barbeau et miser sur plusieurs œuvres à l’encan silencieux offertes par plusieurs artistes, dont Dr Éric Dupont et l’homme d’affaires Louis Garneau. Voir photo dans cette page.