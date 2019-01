Mieux vaut tard que jamais

Alors me voici de retour, prêt pour la nouvelle année. J’aimerais profiter de l’occasion pour vous souhaiter, à nouveau, chers lecteurs et lectrices du Journal de Québec, une très bonne année 2019.

Que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous désirez, tout en étant raisonnables avec vos demandes. Santé, bonheur et paix. Merci à tous ceux et celles qui m’ont envoyé des cartes de souhaits pour Noël et le jour de l’An et que je n’ai pas eu l’occasion de saluer sur cette page. Sachez que j’apprécie au plus haut point cette marque d’attention à mon égard.

80 ans

Photo courtoisie

Roger Dassilva (photo) de La Malbaie, qui fut pendant 16 ans préposé à l’accueil au club de golf Le Manoir Richelieu, fête ses 80 ans aujourd’hui. Vendeur pour la compagnie Vachon pendant une quinzaine d’années, Roger fut aussi propriétaire de la station-service Petro-Canada à La Malbaie, avant de terminer sa carrière au Fairmont Manoir Richelieu. Père de trois enfants et grand-père de Jade, Roger vit maintenant une paisible retraite avec sa conjointe Lise Tremblay. Ses amis (Rémy et Raymonde) lui souhaitent une bien belle journée et une bonne année.

90 ans

Photo courtoisie

Mme Éliane Lacasse-Boutin (photo) a fêté hier son 90e anniversaire de naissance. Originaire de Saint-Nérée-de-Bellechasse, celle qui réside au Manoir du Coteau à Beaumont a passé de nombreuses années dans la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse avec son défunt mari, Paul-Henri Boutin. Mme Lacasse-Boutin a eu cinq enfants (Marilyn, Solange, Sylvie, Lucie et Sylvain) et elle a une petite-fille (Claudia) ; ils prennent tous bien soin d’elle.

Déléguée du Canada

Photo courtoisie

Bravo à Valérie Garneau (photo) qui, après avoir été la première femme présidente de la Corporation des thanatologues du Québec, a été nommée, en fin d’année 2018, nouvelle déléguée du Canada de la Fédération internationale des associations de thanatologues (IFTA-FIAT) qui regroupe près de 79 pays de tous les continents. Sa mission est de faire évoluer le monde funéraire par l’amélioration de ses bonnes pratiques, de ses standards, de ses règles d’éthique, et en offrant de l’éducation aux membres. Valérie Garneau est directrice aux finances au sein de l’entreprise familiale Le Groupe Garneau.

En retard

Photo courtoisie

M. Georges-Henri Boilard (photo), de Pont-Rouge, a célébré son 94e anniversaire de naissance le 28 novembre 2018. Après avoir perdu sa photo à ce moment, je me reprends ce matin en la publiant. M. Boilard est père de six enfants, il a six petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Bonne fête en retard, M. Boilard.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marième Ndiaye (photo), animatrice, chroniqueuse, journaliste culturelle et chanteuse, 36 ans... Stéphane Charbonneau, vice-président de Suspension & Ressorts Michel Jeffrey, 53 ans... Lise Thériault, députée d’Anjou–Louis-Riel (PLQ), 53 ans... Lewis Hamilton, pilote britannique de Formule 1, 34 ans... Éric Gagné, ex-lanceur au baseball majeur, 43 ans... Donald Brashear, hockeyeur d’origine américaine qui a grandi à Val-Bélair, 47 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 7 janvier 2018. France Gall (photo), 70 ans, l’une des grandes figures de la chanson française des années 60 et interprète à succès... 2017. Mario Soares, 92 ans, président du Portugal de 1986 à 1996... 2016. Sergueï Simonov, 23 ans, joueur russe de hockey sur glace... 2016. Roland Peugeot, 89 ans, industriel automobile français... 2015. Six victimes de la fusillade au siège de Charlie Hebdo à Paris en France... Rod Taylor, 84 ans, acteur australien vedette dans The Birds d’Alfred Hitchcock.