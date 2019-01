Myron Thompson, un réformiste de la première heure, s’éteint

Un ancien député albertain considéré comme un des pionniers du mouvement réformiste de l’Ouest a rendu l’âme à l’âge de 82 ans, samedi.

Myron Thompson avait eu un diagnostic de cancer l’an dernier, a souligné le journal «Calgary Herald», lundi.

Il avait été élu la première fois à la Chambre des communes pour représenter l’ancienne circonscription de Wild Rose, dans le sud-ouest de l’Alberta, pour le Parti réformiste en 1993. Il a été réélu quatre fois par la suite sous la bannière de l’Alliance canadienne puis du Parti conservateur.

Au total, il a servi pendant près de 15 années au Parlement fédéral.

M. Thompson était un Américain d’origine; il avait vu le jour et avait grandi sur la ferme familiale au Colorado, a rappelé le «Calgary Herald». Il a tenté de jouer pour l’équipe de baseball des Yankees de New York et a servi dans l’armée américaine avant de venir au Canada en 1968.

Installé en Alberta, il a été enseignant, puis directeur d’école. Il a aussi fait de la politique municipale avant de se lancer sur la scène fédérale. Il s’est impliqué dans le mouvement réformiste à la fin des années 1980 après avoir entendu un discours de Preston Manning.

Deborah Grey, une ancienne collègue réformiste de Myron Thompson à la Chambre des communes, a gardé un bon souvenir de l’homme.

«Myron était là, mais il était toujours là avec ses bottes de cowboy et son chapeau de cowboy et [sa femme] Dot était tout le temps à ses côtés», a dit Mme Grey au «Calgary Herald». «Il nous a tous divertis, mais il avait aussi une véritable passion et il était donc très attaché à la cause.»