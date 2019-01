Peter Kavinsky et Lara Jean vont-ils se séparer dans la suite de «To All the Boys»?

La suite de notre comédie romantique préférée de 2018 pourrait être plus dramatique qu’on le pense!

Les fans des livres sur lesquels le film To All the Boys I've Loved Before s’inspire le savent déjà, mais Peter Kavinsky aura de la compétition dans la suite.

Lana Condor a récemment confirmé lors d’une entrevue avec Elle qu’un triangle amoureux allait venir troubler Peter et Lara Jean.

C’était déjà le cas dans le premier film: on se souvient qu'au début de l'histoire, Lara Jean est en amour avec Josh, le petit copain de sa sœur, puis réalise éventuellement qu’elle a des sentiments pour Peter.

Mais dans la suite, ce sera un nouveau garçon qui viendra brouiller les cartes.

Selon nous, pas si nouveau que ça, puisque dans le deuxième tome de la trilogie, PS, I Still Love You, c’est John Ambrose, l’un des anciens crushes de Lara Jean, qui fait battre son cœur.

Par contre, Lana Condor a aussi dit dans cette même entrevue que la production cherchait toujours un acteur aussi charismatique que Noah pour le rôle du second intérêt amoureux.

Ça ne doit vraiment pas être facile...

Le tout est assez étrange, puisque John Ambrose apparaît à la toute fin de To All the Boys, interprété par Jordan Burtchett.

Il semble pourtant assez sympathique!

Cela laisse croire que le troisième élément de ce triangle amoureux pourrait être un tout nouveau personnage, et non John Ambrose comme c’est le cas dans les livres.

Que ce soit John ou un autre, nous, on est #TeamPeter! Ou plutôt, #TeamNoah.

