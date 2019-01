P.K. Subban réconforte un jeune hockeyeur victime de racisme

P.K. Subban est bien connu pour son engagement envers les jeunes. Cette fois, l’ancien défenseur du Canadien de Montréal a lancé un message à un jeune hockeyeur victime de racisme.

Dans une vidéo publiée sur le site reddit, on voit Subban encourager le jeune garçon à persévérer malgré l’adversité. L’utilisateur «hockey7676» affirme que son fils de 13 ans a été contacté samedi par Subban par message texte.

«J’ai entendu parler de toi et des épreuves auxquelles tu fais face, a dit le joueur étoile des Predators de Nashville dans la vidéo. Je peux te dire que tant que tu respireras dans ce monde, tu dois croire en toi et ne jamais laisser quelqu’un te dire ce que tu peux ou ne peux pas faire, surtout à cause de la couleur de ta peau.»

«Dans ce monde, il y a des choses qui se produisent que nous ne comprenons pas et c’est correct comme cela. Tout ce qu’on doit faire est de se comprendre soi-même et de croire en soi.»

«Si tu joues au hockey, c’est parce que tu aimes ça et que tu veux le faire. Ne laisse personne t’enlever cela. J’espère te rencontrer bientôt. Bonne chance.»

Subban connaît une bonne campagne avec les Predators. L’arrière de 29 ans, qui a raté quelques semaines d’activités à cause d’une blessure au haut du corps plus tôt cette saison, a amassé 15 points, dont trois buts, en 24 sorties.